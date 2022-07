Pedullà: «Skriniar, col contratto si esce dall’equivoco! Spero domani per l’Inter»

Pedullà si augura, senza troppi giri di parole, che Skriniar rinnovi il suo contratto con l’Inter. Nel corso di Aspettando Calciomercato su Sportitalia, il giornalista parla della vicenda anche in relazione a Milenkovic.

DA BLINDARE! – Alfredo Pedullà non vuole esporsi su Nikola Milenkovic: «Dobbiamo uscire definitivamente dalla vicenda Milan Skriniar. Se non usciamo definitivamente da questa vicenda le belle parole, chi non conosce i fatti… Dovrebbe esserci una controprova: che domani mattina, come io spero per l’Inter, lui firmi il contratto. Quando e se dovesse firmare il contratto usciremmo da questo equivoco e l’Inter sceglierebbe se spendere diciotto-venti milioni per Milenkovic oppure un altro difensore magari a costi inferiori. Se Skriniar firmasse il rinnovo e non fosse più sul mercato non avrebbe più la possibilità di prendere quei sessantacinque-settanta milioni che vuole».