VIDEO – Torino, lite furibonda fra Juric e Vagnati: i due vengono alle mani!

Clamoroso al Torino: lite furibonda fra l’allenatore Juric e il direttore sportivo Vagnati. I due, come dimostrato da un video diffuso in serata, sono letteralmente venuti alle mani.

CAOS GRANATA – Dopo aver scelto di cedere Gleison Bremer alla Juventus anziché all’Inter il Torino è piombato nel caos. Nessun acquisto da parte del presidente Urbano Cairo, che forse in difesa prenderà lo svincolato Jason Denayer pur avendo ottenuto quarantuno milioni più otto di bonus dal brasiliano. Questo ha portato al malcontento dell’allenatore Ivan Juric, sfociato nella giornata di oggi in una vera e propria lite col direttore sportivo Davide Vagnati. I due, come visibile dal video YouTube qui sotto, sono venuti alle mani, separati a fatica dal team manager Marco Pellegri.

«Non mi alzi la voce, hai capito? Fenomeno… Non sei nessuno, abbi rispetto per chi ti difende sempre!» Queste alcune delle parole di Vagnati a Juric, seguite anche da diversi insulti.