Roma, rilancio Champions a Genova: Spinazzola propizia. Male Perin

Dopo due sconfitte consecutive torna alla vittoria la Roma guidata da Fonseca. I giallorossi si impongono per 3 a 1 contro il Genoa. Protagonista del match anche Spinazzola. Ecco il report

RITORNO – Vittoria importante in ottica Champions League per la Roma di Paulo Fonseca sul campo del Genoa. I giallorossi vanno subito in vantaggio dopo soli 6 minuti con un tiro cross Cengiz Ünder che non incontra devizioni. Al 44′ giocata sulla fascia di Leonardo Spinazzola, anche questa volta un cross si trasforma in gol ma con devizione decisiva di Davide Biraschi. Reazione immediata dei padroni di casa che battono e riaprono il match con il gol di Goran Pandev su lancio di Lasse Schöne. Nella ripresa il Genoa attacca e prova a pareggiarla, ma Pau Lopez è straordinario sul colpo di testa di Edoardo Goldaniga. La Roma resiste e al 74′ chiude il match con Edin Dzeko bravissimo ad approfittare di una giocata horror di Mattia Perin.

CLASSIFICA – Con questa vittoria i giallorossi salgono a quota 38 in classifica e al quarto posto, momentaneamente a più 3 dall’Atalanta che però giocherà domani sera contro la SPAL. Il Genoa di Davide Nicola resta al penultimo posto a quota 14, ma potrebbe essere scavalcata sempre domani dai biancazzurri in caso di colpo a Bergamo.