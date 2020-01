Spinazzola: “Inter, io rotto? Follia! Oggi volevo solo due cose”

Leonardo Spinazzola è stato protagonista del match vinto dalla Roma sul campo del Genoa (QUI il report del match). L’esterno giallorosso, ai microfoni di “Sky Sport”, ha parlato di quanto successo con l’Inter

RISCATTO – «È stata una settimana bella intensa. Volevo giocare una grande partita e vincere: ho fatto entrambe le cose. Penso prima alla Juventus e poi al Derby. La prossima sarà una settimana importante. Ogni giocatore vuole il meglio per se stesso e per la squadra. Ognuno vuole vincere e aiutare la squadra. Oggi sono soddisfatto. Io sto bene. Rotto? È una follia che possa essere rotto. Sono un giocatore della Roma e della Nazionale. Ho corso tanto. Mi sono allenato anche a Milano in palestra e a Roma appena tornato sono entrato in campo. Sono alla Roma e resto qui. Deluso? Il Direttore ha già parlato (QUI le dichiarazioni di Petrachi) e io non voglio andare avanti. Non sono questi i grossi problemi. Abbiamo tutto nella vita e dobbiamo solo ringraziare». Queste le parole di Leonardo Spinazzola.