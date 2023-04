Pioli: «Arrivare tra le prime quattro è difficile, tante occasioni perse»

Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Milan-Empoli a Dazn, pensando anche alla lotta per un posto in Champions.

OCCASIONI – Stefano Pioli ha parlato dopo il pareggio per 0-0 contro l’Empoli, risultato che stoppa la rincorsa a un posto in Champions League il prossimo anno: «Nel primo tempo si poteva fare qualcosa in più. Se Rebic e Origi avessero segnato staremmo parlando di tutt’altro. Chiaro che volevamo vincere perché il Campionato è complicato e arrivare tra le prime quattro è molto difficile. Con noi l’Empoli non ha superato la metà campo. La realtà è che quest’anno abbiamo mancato diverse occasioni soprattutto con le piccole. Poche squadre fanno bene in Campionato e in Champions, sono tre: Napoli, Bayern Monaco e Benfica. Noi puntiamo a quello».