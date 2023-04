VIDEO – Salernitana-Inter 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Inter, anticipo della ventinovesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



IL SOLITO SUICIDIO SPORTIVO – Salernitana-Inter 1-1 nell’anticipo della ventinovesima giornata di Serie A. L’Inter si butta via per l’ennesima volta e domani rischia di uscire dalle prime quattro in classifica. E sì che l’inizio è buono: al 6′ verticalizzazione di Kristjan Asllani, sponda di Romelu Lukaku e Robin Gosens sfrutta una dormita della difesa della Salernitana per fare gol. Diverse le occasioni per la squadra di Simone Inzaghi, che però manca l’occasione di trovare il raddoppio. Comincia lo show di Guillermo Ochoa, che si oppone a un colpo di testa di Joaquin Correa. Sembra battuto a inizio ripresa, ma il tiro di Nicolò Barella termina sul palo. Al 65′ incredibile tripla occasione: cross da destra, Lukaku si divora lo 0-2 mandando sulla traversa, poi Ochoa salva sulla linea da dentro la porta sul tap-in di Stefan de Vrij e Gosens vede murato il suo tiro. A venti minuti dal termine riemerge la Salernitana, con un cross di Antonio Candreva per la deviazione sulla traversa di Boulaye Dia. Ma è ancora l’Inter a buttare più volte la palla del raddoppio, col subentrato Lautaro Martinez che si addormenta lanciato verso la porta. E inevitabilmente paga al 90′, con un traversone di Candreva sbagliato che finisce all’incrocio. Un gol assurdo, l’ennesimo di un ex, che costa ancora due punti carissimi.

Video con gli highlights di Salernitana-Inter dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.