Pioli: «In Champions League 5/8 hanno mancato in campionato»

Inter e Milan la prossima settimana saranno impegnate in Champions League, ma in campionato vanno ancora molto lente come dimostrano i pareggi di oggi. Pioli, nel post partita su Sky Sport dello 0-0 con l’Empoli (vedi articolo), spiega i motivi secondo lui.

IL MOTIVO DEL CALO – La serie di impegni in rapida successione sta frenando sia l’Inter sia il Milan, stando a Stefano Pioli. L’allenatore rossonero, a seguito dello 0-0 contro l’Empoli, si sposta dalla Serie A alla principale competizione UEFA: «Delle otto nei quarti di finale di Champions League solamente il Napoli, il Benfica e il Bayern Monaco stanno facendo primo posto in campionato e quarti di finale di coppa. Vuol dire che le altre squadre che sono dentro, probabilmente, spendendo tanto per la Champions League purtroppo – come noi – hanno mancato qualcosa in campionato».