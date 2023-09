Milan, dopo il ko con l’Inter un ex corre in aiuto di Pioli − Sky

Il Milan, dopo la sconfitta pesante subita contro l’Inter di Simone Inzaghi, deve correre ai ripari. A Milanello è arrivato perciò un ospite speciale: l’ex a sostegno di Pioli.

AIUTO − Il Milan deve riprendersi dalla sconfitta subita contro l’Inter nel derby di sabato pomeriggio. Per questo motivo, come reso noto da Sky Sport, a Milanello è arrivato di prima mattina Zlatan Ibrahimovic. Dalle immagini circolate, l’ex rossonero (e nerazzurro) è stato visto a lungo a colloqui con Stefano Pioli. I rossoneri ora devono provarle tutte per riprendersi in fretta in vista dell’esordio in Champions League.