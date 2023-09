De Paola: «Marotta numero uno in Italia. Inter perfetta, è fortissima»

Paolo De Paola ha parlato di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, e della squadra nerazzurra.

MACCHINA PERFETTA – Queste le parole di Paolo De Paola nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Questa Inter ha una marcia in più rispetto a tutte le altre? A me sembra che ci sia soprattutto la mano di Marotta. Le difficoltà della dirigenza con un debito così pesante, riuscire a far quadrare i conti con la cessione di Onana ad alto prezzo e portare rinforzi interessanti come Frattesi e lo stesso Thuram è un qualcosa di importante. Sicuramente Marotta è il dirigente numero uno in Italia, l’Inter sembra una macchina perfetta. Si è rinforzata a centrocampo, ma anche in difesa con Pavard che ancora non abbiamo visto, c’è ancora Klaassen da vedere, è una squadra fortissima».