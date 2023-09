Real Sociedad-Inter, novità in attacco? Può esserci un cambio − SM

Real Sociedad-Inter sarà la prima gara di questa nuova stagione di Champions League. L’importante appuntamento potrebbe portare con sé qualche novità anche in attacco.

NOVITÀ − Simone Inzaghi sta pensando alla formazione da schierare titolare contro la Real Sociedad in Champions League. Il derby contro il Milan ha giustamente richiesto l’impiego di energie in più e per questo motivo qualche cambio tra i titolari ci sarà. Secondo SportMediaset, anche in attacco potrebbe esserci una novità: al fianco di Lautaro Martinez potrebbe infatti partire dal 1′ Marko Arnautovic per far rifiatare Marcus Thuram. Il francese ha dato tanto e concedergli qualche minuto di riposo potrebbe fare senz’altro comodo per averlo a disposizione nella migliore condizione possibile.