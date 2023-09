Lautaro Martinez, col mercato libero dalla concorrenza: ora è leader

Un nuovo e cresciuto Lautaro Martinez. Questo stanno vedendo i tifosi nerazzurri nell’inizio di stagione. Uno step in più permesso anche dalle scelte di mercato dell’Inter.

PASSO IN AVANTI – L’inizio della stagione 2023-2024 ha mostrato a tutti un Lautaro Martinez più influente che mai. Che sia coi gol, con gli assist o con la partecipazione al gioco, il suo contributo è sempre presente. E sempre massimo. Una partenza che mostra un giocatore cresciuto. In modo netto per di più. Il vero leader della squadra. Il riferimento del reparto offensivo. Un passaggio permesso anche dalle scelte sul mercato della società.

RISPETTO DELLE GERARCHIE – Lautaro nei suoi anni in nerazzurro ha sempre mostrato una crescita. Anno dopo anno. Ricevendo non a caso anche la fascia di capitano. Ma il Toro è anche un grande giocatore di squadra. Uno attento e rispettoso degli equilibri di spogliatoio. Mai una polemica, mai una parola su cambiamenti tattici o sul lavoro da fare in campo. Sempre totale disponibiltà ad adattarsi, lasciando spazio ai compagni. E questo, che è un pregio e va sottolineato, negli anni lo ha sempre fatto stare un passo indietro rispetto ai suoi compagni di reparto. A quelli che dovevano essere i leader in campo. In principio era Icardi, poi Lukaku, poi Dzeko. Era sempre l’altro l’elemento di riferimento. Con l’argentino che, un passo indietro, si adattava e imparava. Fino a questa estate.

UNICO LEADER – Nel mercato estivo l’Inter ha detto addio sia a Dzeko che a Lukaku. Gli elementi più ingombranti per peso e personalità. Questo ha lasciato Lautaro Martinez come vero riferimento del reparto offensivo. Senza subbi, senza compromessi. Col compito specifico di fare lui da chioccia al nuovo compagno Marcus Thuram. Un’autorizzazione dall’alto a fare lui il leader. Un cambiamento di prospettiva che gli ha permesso di fare un nuovo passo in avanti.