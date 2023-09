Lautaro Martinez cuor di capitano: in Inter-Milan ruolo differente

Lautaro Martinez figura tra i migliori in campo di Inter-Milan (5-1), pur senza segnare. Una prestazione magistrale del capitano nerazzurro.

TRASCINATORE INDEFESSO – Inter-Milan di ieri non è la partita di Lautaro Martinez. Diversi compagni rubano infatti la scena al capitano nerazzurro. Che nel tabellino ufficiale entra di striscio, grazie all’assist per il momentaneo 3-1 di Henrikh Mkhitaryan. Ma la sua prestazione nel derby è comunque magistrale (qui la sua pagella) nel computo finale, grazie a una mole assurda di lavoro sporco. Che si sublima tutto in due azioni specifiche del primo tempo (e non solo).

NUOVO RUOLO – La prima si configura intorno al decimo minuto. Dalla trequarti Lautaro Martinez pesca Federico Dimarco sulla sinistra, che mette in mezzo il pallone del possibile raddoppio immediato di Mkhitaryan. E quasi mezz’ora dopo fa ancora meglio: dalla trequarti difensiva scardina l’intera difesa del Milan con una semplice apertura. Un lancio al volo, fatto quasi senza guardare, che spalanca il campo al contropiede di Denzel Dumfries, che poi serve Marcus Thuram per il 2-0. Due azioni che mostrano un Lautaro Martinez quasi in versione trequartista, o meglio enganche, che descrive ancora meglio il suo lavoro. E che viene confermato dalla heatmap della sua gara, presa da Sofascore:

Per una volta, Lautaro Martinez sta molto distante dall’area rossonera, aiutando i compagni a far filare meglio il gioco dalla mediana in su. E in novanta minuti in campo raccoglie 40 tocchi, un numero alto considerando la sua media a partita. E sbagliando appena 3 passaggi su 23, per una precisione totale dell’87%. E dei 23 passaggi totali, 17 sono realizzati in avanti per un compagno piazzato meglio, a conferma del suo ruolo da raccordo. Da non sottovalutare poi i 9,758 km percorsi (dato fornito dal report della Lega Serie A): il quinto più alto tra i giocatori dell’Inter, il sesto più alto in assoluto nel derby di ieri. Lautaro Martinez sta continuando a maturare in modo eccezionale, da un punto di vista tattico oltre che di leadership.