Il Manchester City si prende anche la Supercoppa: cade il Siviglia

Il Manchester City vince anche la Supercoppa Europea, dopo aver superato l’Inter in finale di Champions League. Al Pireo la squadra di Guardiola supera 6-5 il Siviglia ai rigori, dopo che al 90′ era finita 1-1.

BIS CONCESSO – Il Manchester City soffre, ma alla fine fa sua la Supercoppa Europea. Contro il Siviglia finisce 1-1, mentre ai rigori è un complessivo 6-5. La partita al Pireo si sblocca al 25’, con un bel cross da sinistra di Marcos Acuna per il colpo di testa a centro area di Youssef En-Nesyri. L’attaccante marocchino sovrasta Josko Gvardiol, pagato novanta milioni di euro e all’esordio da titolare. Il Siviglia ha un paio di volte la chance del raddoppio, ma non la sfrutta e subisce inevitabilmente il pareggio. Azione simile allo 0-1: al 63’ cross di Rodri troppo lungo per Erling Haaland ma ci pensa Cole Palmer di testa a segnare. Il giovane del Manchester City replica così il gol già segnato in Community Shield all’Arsenal dieci giorni fa. Subito dopo il Siviglia avrebbe la chance per tornare avanti, ma Ederson mura En-Nesyri nell’uno contro uno. Nel finale occasioni per Nathan Aké (di testa, para Yassine Bounou) e Kyle Walker (tiro da fuori alto di poco), ma non cambiano l’1-1. Ai rigori segnano i primi nove, sbaglia solo Nemanja Gudelj che manda sulla traversa e fa festeggiare il Manchester City.