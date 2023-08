Inter su un difensore, fra i profili subito escluso un nome – SI

L’Inter sembra che stia virando su un difensore per reinvestire i soldi non utilizzati per Samardzic. All’elenco di nomi ce n’è uno che è subito escluso, come afferma Pedullà su Sportitalia.

UNO FUORI – L’Inter proverà a prendere un difensore, dopo un’infinità di profili saltati. Alfredo Pedullà ha questa certezza: «L’Inter dovrà fare un difensore. In questo momento non ha intenzione di prendere un altro centrocampista, le parole dell’agente di Stefano Sensi sono verosimili e ha più di una possibilità di vestire il nerazzurro. Ci sono due-tre nomi in difesa, da questa lista posso togliere il nome di Rafael Toloi perché l’Atalanta non lo cede».