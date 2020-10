Roma, giocatore positivo al Coronavirus: lo annuncia lui stesso

Paulo Fonseca Roma

La Roma perde un suo giocatore, lo ha reso noto lui stesso pochi minuti fa tramite social network: si tratta di Gianluca Mancini

CORONAVIRUS – Brutta notizia per l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca. Gianluca Mancini è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato lui stesso tramite il proprio profilo Instagram. “Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena 😞 Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo 💪🏻 A presto e Forza Roma!💛❤️“.