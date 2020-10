Cagliari-Inter Primavera rinviata? La situazione sulla partita

Cagliari-Inter Primavera potrebbe non giocarsi domenica alle ore 10. La partita, valida per la quinta giornata del Campionato Primavera 1, è in dubbio e sono attesi nelle prossime ore ulteriori aggiornamenti in merito. Di seguito quanto raccolto da Inter-News.it.

SI GIOCA O NO? – Cagliari-Inter della quinta giornata del Campionato Primavera 1 al momento è ancora in programma domenica alle ore 10, ma potrebbe non disputarsi. Il match è sotto valutazione della Lega Serie A, con possibilità di un rinvio a data da destinarsi. Il motivo, secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, è che diversi giocatori della formazione di Armando Madonna erano aggregati alla prima squadra negli scorsi giorni (diversi sono andati in panchina contro Milan e Borussia Monchengladbach), e dopo la positività di Achraf Hakimi devono fare l’isolamento fiduciario come da protocollo. Nel caso in cui il match dovesse essere confermato si giocherebbe comunque a porte chiuse. Questo perché al centro sportivo di Asseminello sono in corso dei lavori sulle tribune, al momento inagibili. Si attende comunicazione in merito da parte della Lega Serie A, visto che la partenza dei nerazzurri per la Sardegna sarebbe prevista per domani. Cagliari-Inter inizialmente si sarebbe dovuta giocare domani alle ore 11, poi era stata posticipata di un giorno.

