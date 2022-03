Vidal in uscita dall’Inter, Flamengo obiettivo: un’apertura da parte sua

Vidal, dopo l’intervista che tanto ha fatto discutere e porterà a una multa (vedi articolo), è a tre mesi dalla fine della sua esperienza all’Inter (con molta probabilità). Il giornalista Ekrem Konur dà il Flamengo come opzione principale.

ALLA PORTA – Per Arturo Vidal non c’è futuro nell’Inter. Le parole rilasciate a TNT Sports a inizio settimana non sono piaciute alla società, che come filtrato nelle ultime ore multerà il centrocampista. Per lui, a fine stagione, ci sarà l’addio quasi scontato. La destinazione più probabile, anche per la volontà dello stesso giocatore, è il Flamengo. Come riporta il giornalista Ekrem Konur, qualunque sia lo stipendio che i rossoneri di Rio de Janeiro offriranno al giocatore Vidal sarà pronto ad accettarlo. Già lo scorso anno aveva più volte manifestato la volontà di trasferirsi nel club brasiliano, postando anche una sua foto con la maglia della società. Ora le porte del Flamengo per il cileno sono più o meno spalancate: non ci sarà nemmeno bisogno di trattativa.