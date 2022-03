Vezzali: «Serie A al 100%, in arrivo riapertura. Valuto deroga per l’Italia»

Vezzali, sottosegretario con delega allo sport, è intervenuta in collegamento con Sky Sport 24. In risposta alle parole di Gravina dal Consiglio Federale (vedi articolo) conferma come dopo la sosta la Serie A tornerà al 100% di capienza negli stadi. Possibile una deroga da Italia-Macedonia del Nord, fra otto giorni.

SI RIAPRE! – Dopo due anni di pandemia gli stadi, in Serie A e non solo, torneranno al 100% di capienza. Lo anticipa il sottosegretario Valentina Vezzali: «Innanzitutto il 31 marzo cesserà lo stato d’emergenza. Proprio ieri parlavo col ministro Roberto Speranza, ci sarà una riapertura nel mondo dello sport per gli impianti al 100%. La partita Italia-Macedonia del Nord si svolgerà prima del 31 marzo, dovrò fare una deroga di mia competenza alla richiesta della FIGC sul 100%. Gabriele Gravina a novembre si era interfacciato direttamente con me per richiedermi la deroga per Italia-Svizzera, in quel momento la situazione epidemiologica è precipitata e non l’ho concessa. Nei giorni scorsi questa lettera Gravina l’ha inviata a Speranza, che ne ha preso atto ma non è di sua competenza poterla concedere. Sicuramente la sto valutando, se la situazione epidemiologica dovesse continuare a migliorare concederò il 100%».

ACCOGLIENZA – Vezzali commenta anche un’altra notizia indirettamente collegata all’Inter, ossia che l’arbitra ucraina Kateryna Monzul dirigerà Inter Women-Sampdoria di Serie A Femminile (vedi articolo): «Io devo dire che lo sport si sta dimostrando unito e compatto verso il popolo ucraino. Quello che ha fatto la FIGC, permettendo a quest’arbitro di poter entrare nella compagine degli arbitri italiani, è molto importante. Così come la risposta di altre federazioni sportive che stanno accogliendo atleti e atlete ucraine per permettere loro di potersi allenare in serenità e condividere con loro questo momento. Lo sport è solidarietà ed è compatto anche in questo momento».