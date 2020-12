Vecino, spunta un’altra pretendente della Serie A: l’Inter studia la cessione

Matias Vecino Inter

L’Inter lavora piste diverse per la cessione di Matias Vecino, ancora ai box per un problema al ginocchio. Nelle ultime ore, secondo “Rai Sport”, si sarebbe fatta avanti una squadra di Serie A per l’uruguaiano. Ma bisogna rimuovere un ostacolo per favorire il trasferimento

IPOTESI – Matias Vecino è in cima alla lista degli esuberi dell‘Inter. L’uruguaiano è ancora alle prese con alcuni problemi al ginocchio, ma spera di tornare a disposizione già nelle prossime settimane. Il club nerazzurro, però, ha bisogno di sfoltire la rosa e liberarsi di alcune zavorre. Trovare mercato all’ex Fiorentina non sarà semplice (QUI proviamo a spiegare perché), ma secondo “Rai Sport”, qualora Vecino dovesse accettare di ridursi l’ingaggio, la Sampdoria potrebbe farsi avanti per acquistarlo. Un po’ come fatto con Antonio Candreva, il cui obbligo di acquisto scatterà al momento del primo punto conquistato dai blucerchiati nel mese di febbraio. L’Inter sta lavorando con fatica sul fronte cessioni, sperando di riuscire a far spazio a nuovi volti da inserire in rosa.