Gomez, l’Inter sfrutta un esubero per convincere l’Atalanta? Ecco chi – SM

Gomez, l'Inter sfrutta un esubero per convincere l'Atalanta? Ecco chi

Secondo “Sport Mediaset”, l’Inter tiene gli occhi su Alejandro Gomez e potrebbe inserire uno degli esuberi della rosa per abbassare le pretese dell’Atalanta. Ecco di chi si tratta

IDEA – Uno scambio di prestiti con il cartellino di Matias Vecino per convincere l’Atalanta a cedere Alejandro Gomez. È questo il piano dell’Inter per arrivare all’argentino ex Catania, almeno secondo “Sport Mediaset”. La situazione si evolverà nelle prossime settimane, anche perché Antonio Conte avrebbe messo in cima alla lista delle sue preferenze anche altri nomi (QUI i dettagli). Gomez rappresenta un’eventuale occasione di calciomercato, qualora l’Atalanta dovesse abbassare le proprie pretese, sotto i 10 milioni di euro, e favorire l’addio dell’argentino.

