Pinamonti Ã¨ la chiave per Gervinho? Conte chiede uno sforzo all’Inter

Pinamonti è la chiave per Gervinho? Conte chiede uno sforzo all’Inter

Condividi questo articolo

Andrea Pinamonti potrebbe essere sfruttato dall’Inter come contropartita per arrivare a Gervinho del Parma, secondo “Rai Sport”. Antonio Conte chiede uno sforzo economico alla dirigenza nerazzurra

PALLINO – Non c’è solo Arkadiusz Milik sulla lista degli obiettivi dell’Inter per l’attacco. Secondo quanto riporta “Rai Sport”, Antonio Conte avrebbe chiesto alla sua dirigenza un piccolo sacrificio per arrivare a Gervinho del Parma. L’ivoriano aveva cominciato la stagione tra mille difficoltà, come tutto il club, ma col passare delle partite è riuscito a tornare su buoni livelli segnando anche 4 gol fino a questo momento. L’Inter aveva già cercato di acquistarlo alla fine dell’ultima sessione di calciomercato. Antonio Conte potrebbe tornare alla carica in queste settimane, magari spingendo per uno scambio di prestiti con Andrea Pinamonti, sempre più ai margini del progetto nerazzurro.

Fonte:Raisport.rai.it