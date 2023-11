Taremi pronto già per gennaio! Ausilio lavora per l’ennesimo colpo a zero – TS

Con un mercato perfettamente in pari, l’Inter si gode il rendimento dei parametri a zero che evidenziano, ancora una volta, la grande intuizione dei dirigenti. Il ds Piero Ausilio in questo campo è ormai un esperto e proseguirà proprio su questa strada. Mehdi Taremi, per esempio, ne è l’esempio. L’attaccante iraniano secondo Tuttosport è un obiettivo per la prossima estate, ma i nerazzurri potrebbero anche anticipare a gennaio.

COLPI A ZERO – Da Hakan Calhanoglu a Henrikh Mkhitaryan, fino ad arrivare a Stefan de Vrij, André Onana e Marcus Thuram. La lista potrebbe andare avanti per ore, ma questi sono tra i giocatori più importanti ingaggiati “a zero” dall’Inter. Nello specifico, Onana è stato ingaggiato a zero dall’Ajax, poi venduto neanche dodici mesi dopo oltre 50 milioni di euro. A tal proposito, dopo aver fatto il punto sulla difesa e il centrocampo, l’Inter lavora anche sul fronte offensivo, con il nome di Mehdi Taremi sempre in prima fila. Il centravanti iraniano del Porto è stato un obiettivo estivo prima di virare su Marko Arnautovic e rimane un obiettivo per gennaio qualora l’austriaco e Alexis Sanchez non dovessero ingranare nel prossimo mese. Ma se rimanesse al Porto, allora attenzione al possibile colpo a zero per l’estate.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini