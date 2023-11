Barella protagonista anche in Ucraina-Italia: al centro domina in un dato

Nicolò Barella è tra i migliori in campo anche di Ucraina-Italia (0-0), contribuendo alla qualificazione a Euro 2024 degli azzurri. Il centrocampista dell’Inter domina soprattutto in un aspetto del gioco, in modo quasi sorprendente.

SEMPRE AL CENTRO – Nicolò Barella si conferma un pilastro della Nazionale dell’Italia, confermandosi tra i migliori in campo anche ieri contro l’Ucraina. Il centrocampista dell’Inter parte ancora una volta titolare (sesta di fila), stavolta assieme a Jorginho e al compagno di squadra Davide Frattesi. E in questo Luciano Spalletti segue il modus operandi di Simone Inzaghi, posizionando Frattesi a destra e Barella a sinistra in mediana. Cosa che tuttavia non incide in alcun modo sulla prestazione del sardo, che svetta sui due compagni di reparto.

REGISTA DI FATTO – In una partita tesa e meno strutturata del solito, Barella si erge paradossalmente a leader di lucidità dell’Italia. Tanto da assumersi lui i compiti di regia, coprendo la serata non positiva di Jorginho. Al fischio finale, il vice-capitano dell’Inter è il giocatore più coinvolto nella manovra dal centrocampo in su. Secondo i dati di Sofascore, 81 tocchi totali per lui (meglio solo Di Lorenzo con 92), che li distribuisce anche con un’elevata dose di precisione (87%). In Ucraina-Italia Barella quindi conferma il periodo di forma positivo, dopo un inizio di stagione meno infiammato di altri anni. Un’ottima notizia per i tifosi dell’Inter, in vista della prossima sfida di campionato, domenica sera contro la Juventus.