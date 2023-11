Ucraina-Italia, Barella MVP! Pagelle oltre il 7 per altri dell’Inter – TS

L’Italia ieri sera ha ottenuto il pass per Euro 2024, pareggiando a reti inviolate contro l’Ucraina. Gli azzurri guidati da Luciano Spalletti hanno ottenuto un punto importante, con prove da più di 7 per alcuni Inter in campo. Le pagelle di Tuttosport vedono Barella migliore in campo, ma non solo.

VOTI – Giunta ieri la qualificazione a Euro 2024 nella sfida Ucraina-Italia, la nostra nazionale ha ottenuto il tanto perseguito obiettivo da quando Luciano Spalletti ha accettato l’incarico di ct della nazionale azzurra. Tra i vari calciatori in campo meritano elogi particolari alcuni dell’Inter. Uno su tutti Nicolò Barella, che Tuttosport premia come migliore in campo con un 7.5 in pagella. Ha svolto il ruolo di mezzala sinistra con ottimi risultati, provando anche una conclusione pericolosa nel primo tempo. Nella seconda frazione di gioco, invece, vengono elogiati dinamismo e qualità del centrocampista dell’Inter. Voto 7 per Federico Dimarco e Francesco Acerbi. Il primo è una continua risorsa al centrocampo e negli scambi con Chiesa, con un salvataggio sulla linea che vale un gol. Il secondo, invece, viene elogiato per le letture difensive e le continue chiusure degli spazi. Da sufficienza la prestazione di Davide Frattesi, che prende 6. La sua una prestazione un po’ opaca rispetto al solito, con corse a vuoto e una grande occasione da gol sprecata.

FONTE: Tuttosport- Stefano Salandin