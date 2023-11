Longari su Juventus-Inter: «Arma segreta di Inzaghi a riposo! Il ruolo…»

Juventus-Inter sta per entrare nel vivo e in un certo senso è già partito il toto-formazione. Longari non ha dubbi sulla pedina più importante della squadra di Inzaghi. Il Direttore del sito Sportitalia.com, in un articolo pubblicato sul portale stesso, ne spiega gli aspetti positivi

ARMA SEGRETA – In vista di Juventus-Inter il Direttore Gianluigi Longari su Sportitalia.com prova a vedere il bicchiere nerazzurro mezzo pieno della sosta internazionale: “[…] c’è un giocatore, forse quello più importante per lo scacchiere tattico dei nerazzurri, che ha potuto usufruire di un periodo di stop propedeutico al recupero di uno stato di forma rivolto ai massimi livelli. Si tratta di Hakan Calhanoglu, che ormai diversi giorni fa ha lasciato il ritiro della Turchia per una lieve sindrome influenzale. Peraltro già risolta. E che ha approfittato dei giorni successivi per godersi la gioia familiare della nascita della propria figlia. Un pieno di energia positiva che Simone Inzaghi conta di far convogliare nella preparazione al Derby d’Italia per quello che rappresenta a tutti gli effetti uno dei suoi insostituibili. Il ruolo di Calhanoglu, contro un avversario presumibilmente arcigno e con un blocco difensivo basso come quello bianconero, assume una rilevanza strategica di capitale importanza dal punto di vista della costruzione del gioco. Ma anche da quello delle conclusioni dalla distanza. […] Insomma un’arma letale ben raccontata dalla mole di gioco che passa per i piedi del metronomo nerazzurro. Ma che potrebbe riservare sorprese anche con altri fondamentali che caratterizzano il bagaglio tecnico del turco”. Questo il pensiero del collega Longari sul potenziale uomo-chiave dell’Inter in Juventus-Inter del 26 novembre.

Fonte: Sportitalia.com – Gianluigi Longari