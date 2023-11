Juventus-Inter, Locatelli vuole esserci e crede nel recupero! – TS

In occasione del derby d’Italia valido per il primato in classifica tra Juventus e Inter, Massimiliano Allegri non vuole rinunciare al suo regista Manuel Locatelli, che ha subito un brutto colpo contro il Cagliari. Come riportato su Tuttosport, il centrocampista italiano crede nel recupero contro i nerazzurri.

RECUPERO – Una partita che vale quasi una stagione è in programma domenica sera, Juventus-Inter deciderà molto le sorti del campionato. Ecco perché il tecnico toscano dei bianconeri Massimiliano Allegri non vuole rinunciare a Manuel Locatelli. Il giovane regista e capitano della Juventus, farà di tutto per esserci e recuperare da una fastidiosa micro infrazione della decima costa, leggermente scomposta, rimediata nei primi minuti della sfida contro il Cagliari. Visti i diversi infortuni in casa bianconera, Allegri spera nel suo recupero perché fondamentale nel suo gioco. Se la Juventus è maturata e ha ottenuto risultati importanti tali da lottare per lo scudetto con l’Inter, lo deve anche al suo nuovo capitano, che farà di tutto per esserci nel derby d’Italia. Per lui, i medici hanno pensato a una sorta di protezione da indossare per proteggere la zona e quindi tamponare l’effetto di eventuali colpi che potrebbe ricevere in un match molto fisico come Juventus-Inter.

FONTE: Tuttosport – Marco Bo