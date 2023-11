Inter, primato in due classifiche prima della sfida con la Juventus – TS

In vista del tanto attesa derby d’Italia tra Juventus e Inter, i nerazzurri possono godersi un primato in classifica che va oltre al primo posto in Serie A. Approfondimento economico e di mercato (nerazzurro e non solo), nelle pagine di Tuttosport.

VINCITRICI – L’Inter domenica sfiderà la Juventus, attualmente l’unica antagonista allo scudetto per distacco in classifica. Fino a poco tempo fa, le due squadre erano in lotta con tutte le altre del nostro campionato anche in una sfida di bilancio e mercato. Analizzando alcuni dati relativi alle ultime tre stagioni, l’Inter è la squadra che ha vinto il campionato con un deficit di mercato più basso rispetto alle altre. Il rosso del bilancio, infatti, ammonta a soli 6 milioni di euro. Quello di Milan e Napoli conta rispettivamente -214,4 milioni e -106,4. I rossoneri hanno venduto molto poco nelle ultime stagioni. Al contrario, i nerazzurri hanno speso molto soltanto nella stagione 2019-20, anno dello scudetto firmato da Antonio Conte. Quell’anno acquistò Romelu Lukaku e Achraf Hakimi.

STRATEGIA – Analizzando in particolare il duello con la Juventus, si può notare come i bianconeri contino un deficit di -168,4 milioni di euro. Questo dato significa molto, perché se vero che l’Inter ha venduto i suoi giocatori più importanti mantenendo alta la competitività, la società bianconera non ha fatto altrettanto. Beppe Marotta e Piero Ausilio, condizionati anche dalla situazione economica risaputa della società con Steven Zhang alla guida, hanno adottato un piano molto chiaro. Hanno fatto sacrifici importanti sul mercato, per poi sostituire quegli stessi calciatori con altri a parametro zero ritenuti vincenti. Compensando così, in parte, il risparmio del cartellino su stipendi molto più alti rispetto alle altre offerte per ogni singolo acquisto. Esemplari per questo aspetto Marcus Thuram, Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu, tra i titolari. Lo stipendio più alto per i bianconeri, invece, lo percepisce Paul Pogba, squalificato per doping.

FONTE: Tuttosport – Stefano Sacchi