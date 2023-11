Djalò come Thuram, l’Inter ha già pronto il ‘colpo’ dell’estate – TS

Non solo Piotr Zielinski. Nell’anticipare i tempi cogliendo le grandi occasioni di mercato, l’Inter è diventata tra le prime della classe. L’ultimo grande esempio è quello di Marcus Thuram, cercato nel 2021 e poi arrivato due anni dopo a parametro zero col suo valore che oggi si può considerare già superiore ai 40 milioni. Come riportato da Tuttosport, come già fatto con il francese, la dirigenza nerazzurra segue da tempo Tiago Djalò del Lille.

COLPO IN ESTATE – L’obiettivo numero uno per la difesa dell’Inter è il 23enne Tiago Djalò. Cresciuto nelle giovanili di Sporting Lisbona e Milan, il portoghese è esploso nel 2019 quando si è trasferito al Lille nell’ambito dell’operazione che poi ha portato Rafael Leao a Milano. E, proprio come Marcus Thuram, l’Inter lo segue almeno da due anni, ovvero quando sembrava imminente la partenza di Milan Skriniar direzione PSG. Alla fine lo slovacco è rimasto fino a giugno 2023 e l’Inter ha rinviato l’assalto a Djalò perché, come accaduto con lo stesso Thuram, a marzo di quest’anno si è rotto il crociato. Ora il suo ritorno è vicino e con un contratto in scadenza a giugno 2024, l’Inter prepara il colpo per la prossima estate.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini