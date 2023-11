Asllani: «Studio Calhanoglu e Brozovic! Milan? No, tifo Inter!»

Asllani dopo la sfida pareggiata contro le Isole Faroe, in un’intervista rilasciata su Sportmediaset ha parlato della sua condizione fisica e della crescita in questa stagione. Il centrocampista albanese commenta con grande soddisfazione le grandi opportunità che stanno arrivando tra Inter e Nazionale maggiore e per la sua crescita dice di studiare Hakan Calhanoglu. Conclude poi con un commento di riposta a Ismael Bennacer.

PICCOLO PROBLEMA – Kristjan Asllani aggiorna riguardo la sua condizione fisica: «Sto bene, fortunatamente sono riuscito a recuperare in tempo per la sfida contro la Moldavia. Venivo da un piccolo affaticamento, però insieme all’Inter abbiamo deciso di non rischiare contro il Frosinone perché si poteva creare una lesione».

QUALIFICAZIONE – Asllani è soddisfatto per l’obiettivo raggiunto dall’Albania: «C’è grande orgoglio perché è la seconda volta. Sono contento per me, per la mia famiglia e per i tifosi presenti. Però se devo essere sincero non sono pienamente contento perché secondo me queste due partite (contro Moldavia e Isole Faroe, ndr) andavano vinte. Adesso andiamo in Germania e vediamo. Contro l’Italia? Sono contento per i miei compagni che giocano in Nazionale e per tutti gli italiani. C’è questa possibilità e sarebbe bello, però vediamo. L’Italia è una squadra volta, noi dobbiamo ancora abituarci».

MINUTAGGIO DIVERSO – Asllani commenta con grande soddisfazione le grandi opportunità tra Inter e Nazionale: «L’anno scorso in quel ruolo all’Inter ero il terzo giocatore (dietro Brozovic e Calhanoglu, ndr) e sapevo di avere meno minuti, però devo ringraziare tantissimo il mister e l’Inter che mi stanno aiutando a crescere. Mi aiuta anche Calhanoglu che è una persona fantastica e mi dà tanti consigli. Dall’anno scorso è cambiato come sono messo in campo. Sono migliorato anche studiando e guardando giocatori come Marcelo Brozovic, quindi adesso forse sono pronto anch’io. Titolare dell’Inter? Sinceramente non ci sono tempistiche. Sto lavorando tantissimo sulla fase difensiva e non solo. Voglio ritagliarmi il mio spazio a modo quest’anno e avere più minuti come sto avendo. Volevo rimanere all’Inter, ma è stato anche merito della società e del mister».

DERBY D’ITALIA – Ora testa al campionato. Asllani è concentrato alla sfida con la Juventus: «Sappiamo che sarà una partita molto difficile perché la Juventus è molto molto forte. Cercheremo di fare la nostra partita puntando al meglio. Sarà una sfida scudetto, però ci sono ancora tante squadre in corsa. Cosa scelgo tra campionato e Champions League? Guardo di partita in partita, stiamo facendo un bellissimo cammino in campionato e punteremo al primo posto in Europa».

NO AL MILAN – Asllani conclude rispondendo a distanza alle dichiarazioni di Bennacer: «Io al Milan? No io sono dell’Inter e sono contento di essere questi ragazzi. Appena ho saputo di questa chiamata ho subito detto di sì a loro e come sanno tutti io sono un tifoso dell’Inter».