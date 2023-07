Sommer-Inter, soluzione in Giappone? In Baviera cercano l’erede!

Situazione in divenire quella di Yann Sommer. L’Inter lo cerca per la propria porta, ma ad oggi manca l’accordo col Bayern Monaco. I bavaresi guardano in Danimarca

FRETTA − Inter e Bayern Monaco si ritroveranno in Giappone e in terra nipponica si potrebbe trovare una volta per tutta la soluzione per Sommer. Il portiere svizzero è finito nel mirino dei nerazzurri per sostituire André Onana. Come riferisce la Bild, il Bayern il 24 partirà per la sua tournée estiva tra Giappone e Singapore. Proprio a Tokyo troverà l’Inter in partenza il giorno prima. C’è da trovare una quadra al trasferimento di Sommer a Milano, per cui l’Inter non vorrebbe pagare la clausola rescissoria da sei milioni. Come si legge sempre sul quotidiano tedesco, il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino già il sostituto dello svizzero, ovvero: Kamil Grabara del Copenaghen.