Balogun torna in pole, è corsa a due per l’attacco dell’Inter − SM

Folarin Balogun è tornato ad essere l’obiettivo numero 1 dell’Inter. Il punto della situazione sulla priorità attaccante. La corsa si riduce a due giocatori

BALOGUN IN POLE − L’attaccante statunitense classe 2001 torna in auge per l’attacco dell’Inter. Come rivela su Sport Mediaset Marco Barzaghi, trovare l’attaccante per l’Inter è la priorità. Vista la concorrenza per Morata, ora l’obiettivo primario è Balogun. La punta dell’Arsenal piace soprattutto ad Ausilio ma è valutata dai londinesi 40 milioni di euro. Secondo Barzaghi, servirà un’offerta almeno da 35 milioni più 5 di bonus per convincere l’Arsenal. Quindi, rimane una corsa a due con Morata. Sullo sfondo Scamacca ma solo se il West Ham aprirà al prestito.