Ponciroli: «Lukaku, non credo che la Juventus voglia portarsi in casa una grana»

Fabrizio Ponciroli ha parlato di Romelu Lukaku, attaccante belga ex Inter di proprietà del Chelsea e accostato alla Juventus.

LUKAKU – Queste le parole di Fabrizio Ponciroli su Romelu Lukaku nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Io penso che Giuntoli non abbia alcuna intenzione di portare Lukaku a Torino, non mi sembra il profilo giusto per la Juventus. Non credo la Juve voglia portarsi in casa una grana, sia dal punto di vista ambientale che fisico visti i tanti infortuni della scorsa stagione. E non credo sia il giocatore ideale per il futuro della Juventus. Stai costruendo per vincere nel tempo, per questo non puoi prendere Lukaku. Se va via Vlahovic, credo che Giuntoli abbia in mano un altro profilo e potrebbe essere David».