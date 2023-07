Sommer, si complica la pista Inter: incognita Neuer per il Bayern Monaco

Potrebbe complicarsi per l’Inter la pista che porta a Yann Sommer come secondo portiere in vista della prossima stagione. Per il Bayern Monaco, infatti, resta l’incognita legata a Manuel Neuer.

COMPLICAZIONE – Oltre a Trubin, l’Inter pensa anche a Yann Sommer per rivoluzionare la porta dopo André Onana e Samir Handanovic. La pista che porta all’estremo difensore svizzero, però, rischia di rivelarsi più complicata del previsto. Il Bayern Monaco infatti deve ancora fare i conti con la grana Manuel Neuer, che resta ai box dopo l’ultimo grave infortunio subito. Secondo le notizie che arrivano da Sky Sport Germania, il suo recupero si allunga ed è addirittura in dubbio per la tournée dei bavaresi in Asia a fine luglio. Insomma, se Neuer dovesse restare fermo più a lungo del previsto, difficilmente il Bayern Monaco si priverà di Yann Sommer.