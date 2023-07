Sommer e Trubin per la porta dell’Inter: doppio colpo a cifre ridotte

Non uno ma due portieri per l’Inter, una volta ceduto Onana. Si parla di Sommer del Bayern Monaco e Trubin dello Shakhtar Donetsk, entrambi vicini al trasferimento in entrata secondo Sport Mediaset.

LE CIFRE – L’Inter sta pensando di prendere sia Yann Sommer sia Anatoliy Trubin. Non uno ma due portieri quindi, per raccogliere l’eredità di André Onana per il quale l’offerta del Manchester United si è già ridotta. Con i Red Devils che possono superare quota cinquanta milioni, essendo arrivato a parametro zero, sarebbe tutta plusvalenza e pure abbastanza grossa. I due sostituti, secondo Sport Mediaset, sarebbero presi a cifre ridotte. Per Sommer il Bayern Monaco chiede cinque milioni, per Trubin lo Shakhtar Donetsk quindici ma si punta a chiudere a dieci essendo in scadenza fra un anno.