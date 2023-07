Lukaku-Inter, pronta l’offerta al Chelsea! Una deadline – SM

L’Inter non perde di vista Lukaku. Secondo quanto riferito da SportMediaset le parole di Pochettino mettono fretta al club nerazzurro che ha una deadline per chiudere: offerta al Chelsea pronta

TRATTATIVA – L’Inter è al lavoro per riportare Lukaku a Milano. Secondo SportMediaset le parole di Pochettino, neo-allenatore del Chelsea, non sono di certo piaciute all’attaccante belga desideroso di lasciare l’Inghilterra prima dell’inizio del ritiro dei “Blues”. Per questo motivo adesso l’Inter ha fretta: la convinzione di riportare il belga in nerazzurro si tradurrà presto in un’offerta concreta al Chelsea. L’Inter è pronta a mettere sul piatto 5 milioni per il prestito e 30 per l’obbligo di riscatto: la prossima settimana potrebbe andare in scena il summit decisivo fra le due squadre. La convinzione è che tutto possa chiudersi entro la deadline del 12 luglio, data in cui ripartirà la stagione del Chelsea.

Fonte: SportMediaset.it