Salcedo, Verona spinge! Discussioni in corso con l’Inter: la situazione – SI

Salcedo, Verona spinge! Discussioni in corso con l'Inter: la situazione

Eddie Salcedo Inter-Lugano

Salcedo è tra i primi obiettivi del Verona, che punta proprio a ottenere un nuovo prestito dall’Inter (vedi articolo). Come rivelato su Twitter da Luca Cilli, giornalista di “Sportitalia”, il direottore sportivo gialloblù Tony D’Amico è da poco arrivato nella sede nerazzurra

NUOVO PRESTITO? – Eddie Salcedo è tra i giovani in uscita dall’Inter. Il giovanissimo attaccante, reduce da una stagione in prestito al Verona, è tra i primissimi obiettivi del club gialloblù, che punta a ottenere un nuovo prestito dal club nerazzurro. Il direttore sportivo del Verona, Tony D’Amico, proprio in questi minuti si trova nella sede dell’Inter per discutere della trattativa. Subito dopo è arrivato anche Giuseppe Riso, agente di Salcedo: il Verona prova a stringere per accontentare Ivan Juric.