Salcedo, Verona ipotesi concreta: l’Inter riflette sul suo futuro – Sky

Eddie Salcedo Inter-Lugano

Eddie Salcedo sta svolgendo la preparazione con l’Inter ma è probabile che il suo futuro sia altrove. I nerazzurri infatti intendono cederlo in prestito e l’ipotesi di un ritorno al Verona, dove ha già giocato la scorsa stagione, si fa sempre più concreta

Secondo “Sky Sport 24” la possibilità che Eddie Salcedo faccia ritorno in prestito al Verona è sempre più concreta. Il giovane attaccante italo-colombiano, in gol ieri nel test contro la Carrarese, è infatti destinato a lasciare l’Inter per fare esperienza altrove. I nerazzurri credono nel futuro del giocatore e vogliono ponderare bene la scelta, ma ci crede anche Juric che lo ha avuto l’anno scorso al Verona in cui ha anche segnato un gol. Le possibilità di un rinnovo del prestito sono quindi sempre più concrete.