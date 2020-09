Godin-Cagliari, il difensore è a Villa Stuart per le visite mediche: le ultime

Diego Godin

Diego Godin è arrivato a Villa Stuart (vedi articolo), dove svolgerà le visite mediche prima di legarsi definitivamente al Cagliari. Il difensore uruguaiano farà poi ritorno a Milano. Di seguito quanto riportato da “Sportitalia” su Twitter

VIA ALLE VISITE – Diego Godin è pronto a lasciare l’Inter per dare inizio alla sua nuova avventura al Cagliari. Il difensore uruguaiano è giunto a Villa Stuart, dove svolgerà le visite mediche per poi fare ritorno a Milano. Da lì poi partirà definitivamente per la Sardegna.