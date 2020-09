FOTO – Inter, Young scalda i motori in vista della Fiorentina: “Preparazione”

Ashley Young Atalanta-Inter

L’Inter si prepara per l’esordio ufficiale in campionato, in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro contro la Fiorentina. Ashley Young su Instagram scalda i motori in vista della prima in campionato

MOTORI – L’Inter lavora in vista dell’esordio ufficiale in Serie A, vale a dire sabato contro la Fiorentina a San Siro. Ashley Young scalda i motori: “Preparazione dell’allenamento per l’apertura della stagione di Serie A questo fine settimana”, scrive l’inglese su Instagram.