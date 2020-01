Romano: “Eriksen out, trattativa avanti! Vuole l’Inter. Mourinho…”

Romano: “Eriksen out, trattativa avanti! Vuole l’Inter. Mourinho…”

Eriksen non è stato scelto tra i titolari da Mourinho per Watford-Tottenham (vedi articolo). Fabrizio Romano, in collegamento con “Sky Sport 24”, ha parlato della trattativa con l’Inter

STATO AVANZATO – Fabrizio Romano parla così della panchina di Christian Eriksen contro il Watford: «Indicazione molto importante. Ennesima conferma e prova di quanto questa trattativa sia avanti. Ieri José Mourinho aveva detto che avrebbe giocato (vedi articolo, ndr), dichiarazione anche forte che aveva fatto riflettere. Ci sono strategie di comunicazione, Mourinho è maestro in questo. Allo stesso tempo oggi il Tottenham non lo schiera titolare e la fiducia dell’Inter aumenta. Dico ennesima prova perché questa settimana come prova abbiamo visto l’agente Martin Schoots e Beppe Marotta che hanno iniziato a lavorare sul contratto trovando un accordo definitivo da 8 milioni più 2 di bonus. Eriksen vuole l’Inter, vuole la maglia nerazzurra subito. L’Inter da martedì conta di sbloccare l’accordo anche con il Tottenham, che chiede 20 milioni, facendo ulteriori sforzi rispetto ai 15 raggiunti».