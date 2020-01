Eriksen-Inter, Mourinho: “Nessuna offerta, domani gioca. Quando sento…”

Come riporato da Dan Kilpatrick del London Evening Standard, José Mourinho ha parlato in conferenza stampa della trattativa tra Inter e Tottenham per Christian Eriksen e ha annunciato che il danese giocherà titolare nella sfida di domani contro il Watford. Ecco le sue parole in merito al futuro del centrocampista danese

DOMANI GIOCA – Il tema caldo in casa Inter e Tottenham è il futuro di Christian Eriksen, sempre più vicino a diventare nerazzurro dopo la cena di ieri sera a Milano tra l’agente e Beppe Marotta. Ne ha parlato José Mourinho alla vigilia della sfida tra i suoi Spurs e il Watford: «Dovete chiedere al suo agente e all’Inter perché ne sanno più di me. Se l’Inter è ottimista è perché è pronta a farci un’offerta, cosa che non è ancora successa. Quando vedo persone che ne parlano, soprattutto persone con responsabilità, resto sorpreso. Il giocatore sta cercando di fare del suo meglio ed è normale che fino al 31 gennaio la sua testa non sia pienamente concentrata. È una normale conseguenza di questa situazione. Ma io ancora non capisco tutto questo ottimismo. Da diverse partite si dice che Eriksen è arrivato al suo ultimo match. Domani giocherà».

Fonte: London Evening Standard.