Liverani: “Lecce-Inter? Impari come con la Juventus. Ma poi pareggiammo”

La conferenza stampa di Fabio Liverani a ventiquattr’ore da Lecce-Inter. Il tecnico dei salentini deve afffrontare un momento delicato per via degli indisponibili, ma non intende tirarsi indietro come fatto contro la Juventus. In quel caso, sempre al Via del Mare, arrivò un insperato pareggio. Antonio Conte è avvisato.

SPERANZE – Lecce-Inter è una sfida da non sottovalutare per i nerazzurri di Antonio Conte. I salentini vogliono tenersi fuori dalla zona calda e sperano di ottenere un risultato positivo nella sfida del Via del Mare. Il tecnico dei giallorossi, Fabio Liverani, ha parlato così nella conferenza stampa di vigilia: «In questo momento abbiamo delle difficoltà, in quanto siamo in emergenza. Devo cercare di mettere in campo una squadra equilibrata. Le opzioni a cui penso, comunque, sono più o meno sicure, nel senso che mi piace mettere i calciatori nelle condizioni di giocare nelle loro posizioni abituali. Lecce-Inter è sulla carta una gara impari, come è stata quella con la Juventus che, però, siamo riusciti a pareggiare. Domani ci vorrà grande corsa, attenzione, personalità e un pizzico di fortuna che è necessaria per poter ottenere un risultato positivo».

Fonte: UsLecce.it