Mkhitaryan, l’Inter attende il via libera! Incontro nelle prossime ore? – SI

Per Mkhitaryan l’Inter appare essere al rettilineo finale. Pedullà, nel suo spazio Social iPed su Sportitalia, segnala come per l’armeno già la giornata di domani potrebbe essere quella decisiva.

IN ARRIVO – Alfredo Pedullà dà quasi una certezza: «Per Henrikh Mkhitaryan l’Inter aspetta il via libera. Alla luce della vicenda Ivan Perisic bisogna sempre utilizzare un minimo di prudenza, però la Roma non ha rilanciato. Ci sarà forse un incontro nelle prossime ore, ma Mkhitaryan ha fatto una sua scelta. L’Inter ha comunicato quello che doveva comunicare, sarebbe un colpo giusto per un calciatore forte che l’ha dimostrato in questo periodo a Roma. Era stato tormentato nella scorsa stagione per le voci di dubbi con José Mourinho, ma ha dimostrato di essere un grande giocatore. Soltanto per precauzione aspetto, perché è giusto attendere, ma sarebbe il giusto vice di Hakan Calhanoglu e per cambiare modulo da 3-5-2 a 3-4-1-2 farebbe il sottopunta».