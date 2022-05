Pedullà: «Dybala in standby per Lukaku? No! I tifosi dell’Inter hanno fretta»

Dybala messo da parte per il possibile ritorno all’Inter di Lukaku non è un’opzione, secondo Pedullà. Il giornalista, in chiusura di Social iPed su Sportitalia, risponde ai commenti legati all’argentino e al belga.

UNO DIETRO L’ALTRO – C’è già fermento per quanto riguarda il calciomercato, con possibili modifiche pesanti in attacco. Alfredo Pedullà chiede però un po’ di calma: «I tifosi dell’Inter, alcuni, hanno tanta fretta. Non si accontentano di una cosa, vogliono la successiva. Se arrivasse Romelu Lukaku vorrebbero Samuel Eto’o, Diego Milito e che tornasse a giocare Javier Zanetti. Come ha detto Giuseppe Marotta (vedi articolo) le cose vanno fatte step by step. Per Lukaku ci sarà un incontro col suo avvocato: è una cosa difficilissima. Io non ho mai visto una squadra che compra un giocatore a oltre cento milioni di euro e lo vende un anno dopo. La storia di Lukaku e quella di Dybala sono due cose completamente diverse, agli antipodi, e per correttezza nei confronti di Dybala non bisogna dire che lo si sta mettendo in standby per vedere Lukaku».