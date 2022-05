Skriniar: «Avevamo lo Scudetto in mano. Futuro? All’Inter! Obiettivi fissati»

Milan Skriniar, dall’Inter alla Nazionale slovacca, ha parlato della stagione conclusa con la maglia nerazzurra. Qualche considerazione sul suo futuro e sugli obiettivi con il club

RAMMARICO SCUDETTO − Skriniar analizza la stagione appena conclusa con l’Inter: «Anche se non abbiamo vinto il titolo siamo riusciti a vincere due trofei, la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. Lo Scudetto ce l’avevamo tra le mani, ma non siamo riusciti a gestire bene alcune delle partite subendo un po’ troppo in difesa. Rammarico soprattutto per il Derby di ritorno perso in campionato dove eravamo avanti 1-0 fino al 75′. E’ stato un contraccolpo difficile da digerire. In più c’erano altre partite, come il recupero a Bologna dove abbiamo perso. Abbiamo avuto un periodo complicato tra febbraio e marzo, quando non abbiamo preso molti punti rallentando parecchio. Alla fine, la stagione è stata bella vincendo per due volte in finale contro la Juventus».

FUTURO − Sul suo domani, Skriniar non ha dubbi: «Ho un contratto con l’Inter e a Milano sto molto bene. Ogni anno girano tante voci ma io sto bene a Milano, non le prendo in considerazione. L’anno scorso abbiamo vinto lo Scudetto, quest’anno la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Abbiamo ancora qualcosa per cui lottare, quindi abbiamo fissato degli obiettivi davanti a noi e ne sono soddisfatto. Credo che la prossima stagione saremo competitivi su tutti i fronti».

Fonte: sport.aktuality.sk