Meret atteso al banco di prova di Napoli-Inter: prima calcio, poi mercato

Meret avrà tutti gli occhi addosso in Napoli-Inter e non solo perché è il titolare annunciato. Oltre alla prestazione in campo con il Napoli, da considerare i possibili sviluppi di mercato con l’Inter

CALCIO E MERCATO – L’infortunio di David Ospina (vedi comunicato) apre le porte della titolarità ad Alex Meret, che per una notte può abbandonare anzitempo gli scomodi panni da dodicesimo. Il numero 1 del Napoli sarà tra i pali contro l’Inter, che lo monitora da tempo come possibile erede di Samir Handanovic in porta. Non è il primo nome sulla lista nerazzurra ma il classe ’97 scuola Udinese piace molto per i margini di crescita non ancora espressi del tutto. La situazione di Meret a Napoli non è ancora ben definita e in estate, qualora non ricevesse la fiducia richiesta, potrebbe andar via. L’Inter segue con attenzione gli sviluppi ma prima del mercato ci sarà il campo: Napoli-Inter di domenica sera sarà un bel banco di prova per Meret.