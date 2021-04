Inter, contro il Napoli stress-test per la difesa: pericolo Osimhen e non solo

L’Inter è la migliore difesa in Serie A. Domenica sera, contro il Napoli di Gattuso, la retroguardia nerazzurra dovrà dare prova di solidità: gli azzurri, nelle ultime uscite, hanno dato prova di poter mettere in difficoltà qualsiasi retroguardia

TEST – Uno dei punti di forza dell’Inter, in questa stagione, è certamente la difesa: nelle ultime 11 partite, la squadra di Conte, ha subito appena 3 gol. Numeri di altissimo livello che certificano un lavoro di alto livello della fase difensiva di squadra. Contro il Napoli, questo equilibrio apparentemente perfetto, verrà messo a dura prova. La squadra di Gattuso, infatti, nelle ultime uscite, ha dato prova di essere una squadra offensivamente temibile.

RITORNO – Il ritorno di Osimhen dall’infortunio coinciso, per tempistiche, con quello di Mertens, hanno dato un nuovo volto al Napoli. Gli azzurri, assieme all’Inter e all’Atalanta, sono la squadra più in forma in Serie A: gli azzurri, nelle ultime 7 partite, senza considerare il recupero contro la Juventus, hanno vinto sei volte e pareggiato una. Nel medesimo lasso di tempo sono 17 le reti segnate. La squadra di Gattuso fa della velocità e dell’attacco sistematico agli spazi la sua arma migliore. Per la difesa nerazzurra questo è un test fondamentale: mantenere, ancora una volta, la porta di Handanovic, sarebbe l’ennesima prova di maturità e di forza di una squadra che, nel corso della stagione, ha sempre saputo stupire.