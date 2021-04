Ospina salta Napoli-Inter: l’esito degli esami dopo l’infortunio

Ospina non sarà a disposizione di Gattuso domenica sera (ore 20.45) per Napoli-Inter. Il portiere colombiano ha riportato un infortunio contro la Sampdoria, e oggi alla ripresa delle attività ha svolto gli esami. Al suo posto fra i pali ci sarà Meret, come nell’ultimo precedente in Campania in Serie A (1-3 il 6 gennaio 2020).

ASSENZA CERTA – Questo il comunicato del Napoli: “In seguito a un risentimento muscolare accusato nella gara di domenica contro la Sampdoria, David Ospina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro”.

Fonte: sito ufficiale SSC Napoli