FOTO – Conte col direttore del centro e il team manager: «All together»

Antonio Conte ha pubblicato una foto dalla Pinetina con il Direttore del centro Marco Scalvini e il nostro Team Manager Matteo Tagliacarne

POST – Questo il contenuto postato pochi minuti fa su Instagram dall’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, in cui appare in foto in compagnia di Marco Scalvini e Matteo Tagliacarne. Nella didascalia del post si legge. “Buongiorno dalla Pinetina con il nostro Direttore del centro Marco Scalvini e il nostro Team Manager Matteo Tagliacarne 💪 #alltogether“.