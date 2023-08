Maehle al Wolfsburg. Inter, occhio all’Atalanta per Carlos Augusto!

L’Atalanta ha appena ufficializzato la partenza di Joachim Maehle al Wolfsburg. Occhio dunque a Carlos Augusto, da tempo nel mirino dell’Inter e della stessa Dea

INTRECCIO − L’intrigo esterni può rimettere in moto la bagarre tra Inter e Atalanta. Gli orobici hanno appena ceduto Maehle al Wolfsburg, mentre l’Inter resta in trattativa con l’Union Berlin per il trasferimento di Robin Gosens in Bundesliga. In mezzo si incunea Carlos Augusto, laterale sinistro del Monza. Il brasiliano può lasciare la Brianza per andare in un top club. Sul giocatore rimane forte il club meneghino, ma occhio appunto alla Dea e alla Juventus. Dopo Gianluca Scamacca, potrebbe ripresentarsi un altro testa a testa di mercato tra nerazzurri di Milano e nerazzurri di Bergamo.